شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تشدد على المصالح المشتركة مع الولايات المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت الصين، أمس الخميس، أن لديها مصالح مشتركة مع الولايات المتحدة، ويجب السعي إلى مناخ صحي بين البلدين، فيما أكدت ما أعلنته الخارجية الأمريكية، الأربعاء، عن لقاء مسؤولي الخارجية الصينية بوزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأمريكيين الأسبوع المقبل في ألاسكا بمبادرة أمريكية.

مصالح مشتركة ومجالات تعاون

وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، أمس الخميس، إن الصين والولايات المتحدة لديهما مصالح مشتركة والعديد من مجالات التعاون، ويتعين عليهما السعي إلى تطوير علاقتهما في مناخ صحي.

والولايات المتحدة والصين على خلاف بشأن النفوذ في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وممارسات بكين الاقتصادية، وفي ما يتعلق بهونج كونج وتايوان، وحقوق الإنسان في إقليم شينجيانج الصيني.

وقال لي في مؤتمر صحفي في ختام الدورة السنوية للبرلمان، إن الصين تأمل أن تشهد العلاقات تطوراً صحياً استناداً إلى احترام كل طرف لمصالح الآخر الأساسية، والتعاون الذي يحقق الفائدة للطرفين، وعدم تدخل أي طرف في الشؤون الداخلية للآخر. وتابع أنه من الحتمي أن تكون هناك خلافات، لكن المهم هو كيفية التعامل معها.

وقال: «شعبا الصين والولايات المتحدة يتسمان بالحكمة والمقدرة، ويتعين على الجانبين فتح حوار والتواصل على أساس من الاحترام والمساواة».

وقال: «لدى الصين والولايات المتحدة نطاق واسع من المصالح المشتركة، وهناك العديد من المجالات التي يمكنهما التعاون فيها. وما زال يتعين علينا التركيز أكثر على الأرضية المشتركة، وتوسيع مصالحنا المشتركة».

التركيز على الخلافات العميقة

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن، الأربعاء، أنه ومستشار الرئيس جو بايدن للأمن القومي، جيك سوليفان، سيلتقيان الدبلوماسي الصيني البارز يانج جيشي، ووزير الخارجية وانج يي، في 18 الجاري في انكوراج بألاسكا، في أول اجتماع بينهم منذ وصول الرئيس الأمريكي الجديد إلى البيت الأبيض.

وقال بلينكن على تويتر إنه يريد التركيز على المسائل التي لواشنطن «خلافات عميقة» بشأنها مع بكين. وتعهد بلينكن بأن تكون العلاقات مع بكين مزيجاً بين «التنافس عندما يكون صحياً»، و«التعاون عندما يكون ممكناً»، و«العداء عندما يكون ضرورياً». وأضاف أن «الصين هي الدولة الوحيدة ذات القوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية التي من شأنها أن تهدد جدياً، المنظومة الدولية المستقرة والمفتوحة».

وفيما خلف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو، مواجهة شاملة في ما يشبه الحرب الباردة مع العملاق الآسيوي، يريد الفريق الديمقراطي الجديد تنسيق مواقف واشنطن مع حلفائها بشكل أكبر، وكذلك التعاون مع الصين حول «تحديات» تواجه العالم على غرار فيروس كورونا والمناخ. (وكالات)