شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريس يطالب بتوافق دولي على إيصال المساعدات لسوريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، مساء الأربعاء، إلى بذل مزيد من الجهود من أجل «إتاحة الوصول للمساعدات الإنسانية» في سوريا، مطالباً مجلس الأمن الدولي ب«تحقيق توافق في الآراء بشأن هذه المسألة الحاسمة»، في وقت انضمت فيه المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، إلى الدعوة لإنشاء آلية دولية مستقلة لتسليط الضوء على محنة المفقودين خلال النزاع في سوريا، في حين أعلن وزراء خارجية روسيا وتركيا وقطر، إطلاق عملية تشاورية جديدة بين دولهم بشأن التسوية السورية.

الكابوس السوري

وفي مؤتمر صحفي عقده بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لاندلاع الأحداث في سوريا، وصف جوتيريس الوضع في سوريا بأنه «كابوس»، وقال إن «نحو 60% من السوريين معرّضون لخطر الجوع هذا العام». ودعا الأمين العام إلى بذل مزيد من الجهود من أجل «إتاحة الوصول للمساعدات الإنسانية» في سوريا، مشدداً على أن عمليات التسليم المكثّف عبر خطوط النزاع (داخل سوريا) وعبر الحدود «ضرورية للوصول إلى جميع المحتاجين في كل مكان». وأوضح جوتيريس أنه «لهذا السبب فإنني حثثت مجلس الأمن مراراً وتكراراً، على تحقيق توافق في الآراء بشأن هذه المسألة الحاسمة».

مصير المفقودين

من جانبها، شددت المفوضة الأممية ميشيل باشليه على الطابع الملحّ لمشكلة المفقودين «التي كانت مقلقة بالفعل قبل عام 2011»، وبدء الحرب في سوريا. وستكون هذه الآلية المستقلة ذات التفويض الدولي، مسؤولة عن تسليط الضوء على مصير المفقودين وأماكن وجودهم والتعرف إلى الرفات البشرية، وتقديم الدعم لعائلاتهم. وتقدر المفوضية العليا غير القادرة على الوصول إلى مناطق النزاع، أن عدد من فقدوا «قد يصل إلى عشرات الآلاف»، على يد مختلف أطراف النزاع السوري.

مسار موازٍ ل«أستانا»

من جهة أخرى، أكد وزراء خارجية روسيا وقطر وتركيا، أثناء مؤتمر صحفي مشترك، أن العملية الجديدة ستخص المسائل الإنسانية حصراً، وستكون موازية ل«مسار أستانا». وتبنى الوزراء الثلاثة: سيرجي لافروف، ومولود جاويش أوغلو، ومحمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في اجتماعهم أمس، بياناً ختامياً، شددوا فيه على التزام دولهم بالحفاظ على سيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وأعربوا عن قناعتهم بغياب أي حل عسكري للنزاع السوري، وأكدوا عزمهم على المساعدة في تقديم عملية سياسية تحت إشراف الأمم المتحدة من أجل مساعدة أطراف الأزمة في التوصل إلى حل سياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

ولفتوا إلى ضرورة مضاعفة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في كافة أنحاء البلاد، دون أي تمييز وتسييس وفرض شروط مسبقة، ودعوا الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة التابعة لها إلى تكثيف مساعيها في هذا السبيل. وشددوا على أهمية الإسهام في عملية العودة الطوعية والآمنة للاجئين والنازحين إلى مناطقهم، وأعربوا عن استعداد الدول الثلاث لمواصلة التعاون مع جميع المؤسسات المعنية بهذا الشأن، ومنها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في حين قال وزير الخارجية القطري إن أسباب تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية في 2011 لا تزال قائمة.

(وكالات)