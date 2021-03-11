شكرا لقرائتكم خبر عن رباعي «مجموعة ميونيخ» العربي- الأوروبي يشيد بـ«التقدم الكبير» حيال الاستقرار في ليبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد وزراء خارجية فرنسا وألمانيا ومصر والأردن، امس الخميس، بمنح البرلمان الليبي الثقة لحكومة وحدة وطنية ستقود هذا البلد العربي نحو انتخابات في ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وقال وزير الخارجية المصري، في المؤتمر الصحفي المشترك: «حينما تكون هناك أخبار جيدة علينا الحديث عنها. حقيقة إجراء تصويت ثقة بخصوص العملية السياسية التي انطلقت... هذه لحظة مهمة»، وأوضح سامح شكري «كل ذلك يساهم في تعزيز الاستقرار وضمان أمن ليبيا وسيادتها»، في حين رحب نظيره الأردني أيمن الصفدي ب«خطوة جيدة نحو الحل السياسي».

القوات الأجنبية

وأثنى الوزراء الأربعة، خلال اجتماعهم في إطار «مجموعة ميونيخ»، على الخطوة التي ستساعد على استقرار ليبيا. واعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أنه «خبر ممتاز»، في حين اعتبر نظيره الفرنسي جان إيف لودريان أنه «تقدم كبير» لإخراج البلاد من هذه الفوضى. وأضاف ماس «المرحلة المقبلة الفورية هي مغادرة القوات الأجنبية والمجموعات المسلحة الأراضي الليبية، سواء أكان وجودها رسمياً أم لا. هذه المرحلة المقبلة تليها الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول». ودعا نظيره المصري الحكومة الليبية الجديدة العمل على تفعيل وقف إطلاق النار وإخراج القوات الأجنبية والسيطرة على الميليشيات، وقال وزير الخارجية الأردني إن الحل السياسي يؤدي إلى خروج القوات الأجنبية من ليبيا.

سلام الشرق الأوسط

واستضافت باريس اجتماع المجموعة الرباعية العربية الأوروبية لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية وجهود دفع عملية السلام قدماً، وخلق بيئة لمفاوضات جادة وبناءة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولاً إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، علاوة على بحث قضايا وأزمات المنطقة العربية.

وأكد وزراء الخارجية على مبدأ حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فضلاً عن وقف الإجراءات الإسرائيلية غير المشروعة من بناء المستوطنات وهدم المنازل الفلسطينية، التي «تقوض عملية السلام في المنطقة». وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن «هدفنا الأساسي تفادي حدوث أي شغور في المباحثات والحوار حول القضية الفلسطينية، وقد نجحنا في هذه النقطة». وأضاف أن «علينا تفادي تهميش هذا الموضوع (القضية الفلسطينية) والتأكيد على مقررات الشرعية الدولية في حل هذه الأزمة».

الحقوق الفلسطينية

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في كلمته «سنستمر للوصول إلى هدفنا وفق قرارات الشرعية الدولية لأن الشعب الفلسطيني جدير بنيل حقوقه المشروعة». كما أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي «نجتمع لنؤكد رسالتنا أن القضية الفلسطينية هي الأساس.. والسلام لن يتحقق إلا بحل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية».

و أكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس «نعمل على هدف واحد للتمكن من إحلال السلام.. ويوجد الكثير من التساؤلات بشأن ضم الأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل». وتابع «علينا ألا ننسى أن هناك بعض الإشارات الإيجابية.. الإدارات الأمريكية الجديدة تحدثت عن حل الدولتين.. وهذه رسالة إيجابية».

لبنان في خطر

من جهة أخرى، اتهم وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، السياسيين اللبنانيين بعدم تقديم المساعدة لبلدهم الذي يواجه مخاطر الانهيار، وقال إن الوقت ينفد أمام جهود منع انهيار لبنان، وإنه لا يرى أي بادرة على أن السياسيين اللبنانيين يبذلون ما في وسعهم لإنقاذ بلادهم. وأضاف لودريان «أميل لاعتبار السياسيين اللبنانيين مذنبين بعدم مساعدة بلد في خطر». وأوضح «جميعهم تعهدوا بالعمل على تشكيل حكومة لا تقصي أحداً، كما تعهدوا بتنفيذ إصلاحات ضرورية. كان ذلك قبل سبعة أشهر، لكن لم يحدث أي شيء. أعتقد أن الأوان لم يفت لكن لا مجال للتأجيل قبل الانهيار».