شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يزيد خسائره بعد تمرير حزمة التحفيز المالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس وسط عزوف من جانب المستثمرين عن أصول المخاطرة فضلا عن التفاؤل في الأسواق عقب تمرير حزمة التحفيز المالي.



كان مجلس النواب الأمريكي قد أعلن أمس الموافقة على حزمة التحفيز المقدرة بقيمة 1.9 تريليون دولار والتي تستهدف بها واشنطن دعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.



ومن المنتظر غدا الجمعة توقيع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" على الحزمة التحفيزية لتنفيذها بشكل رسمي.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا سجل مستوى 712 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى مستوى 725 ألف طلب.



هذا، وسوف ولا تزال الأسواق تتابع عن كثب تحركات العائد على سندات الخزانة الأمريكية حيث استقر العائد على السندات الآجلة لعشر سنوات أدنى 1.6%.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 91.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.8 نقطة وأقل مستوى عند 91.3 نقطة.