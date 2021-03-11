شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعزز مكاسبه و"برنت" يقترب من 70 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس عقب تمرير التحفيز المالي في الولايات المتحدة، وعزز الخام مكاسبه بعد رفع منظمة "أوبك" توقعاتها بشأن نمو الطلب العالمي.



وأعلنت "أوبك" في بيان توقعاتها بنمو الطلب العالمي على النفط بنحو 5.9 مليون برميل يوميا إلى 96.3 مليون برميل يوميا في العام الجاري.



وانخفض إنتاج "أوبك" من الخام في الشهر الماضي بنحو 647 ألف برميل يوميا إلى 24.84 مليون برميل يوميا.



كان مجلس النواب الأمريكي قد أعلن أمس الموافقة على حزمة التحفيز المقدرة بقيمة 1.9 تريليون دولار والتي تستهدف بها واشنطن دعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل/نيسان بحلول الساعة 17:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.1% إلى 65.7 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 65.9 دولار وأقل سعر عند 64.5 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/أيار بنسبة 2.3% إلى 69.4 دولار 69.5 دولار وأقل سعر عند 67.9.