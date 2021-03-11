800 جولة على فروع مقدمي خدمات الاتصالات والبريد خلال فبراير

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وأوضحت الهيئة أن الجولات التفتيشية شملت العديد من منافذ البيع وفروع مقدمي الخدمات في عدد من مناطق المملكة، وأسفرت عن رصد عدد 162 مخالفة، تراوحت بين رصد بطاقات اتصال غير نظامية، والسماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة إلى الفروع، وعدم الالتزام بقياس درجات الحرارة للموظفين والمستفيدين عند المداخل، بالإضافة إلى عدم تأمين المعقمات ووضعها في الأماكن المخصصة لها.
وتأتي الجولات التفتيشية في إطار عمل هيئة الاتصالات على تعزيز آليات حماية المستخدمين في قطاعي الاتصالات والبريد، بالإضافة إلى مواكبة الجهود الحكومية المشتركة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتأكيد على أهمية رفع مستوى الالتزام بالتدابير الاحترازية في جميع الفروع ومنافذ البيع التابعة لمقدمي الخدمات، كما أكدت الهيئة على استمرارية الجولات التفتيشية من قبل فرقها الرقابية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة تجاه جميع المخالفات المرصودة.
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