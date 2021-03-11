شكرا لقرائتكم خبر تعرف على أبرز 10 مؤشرات في إبسوس «فلير» السعودية 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت شركة إبسوس، المتخصصة في مجال الأبحاث والدراسات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إبسوس (فلير) بنسختها السعودية، بهدف تحقيق التكامل بين تحليل الاتجاهات ودمجها مع كافة الرؤى والبيانات المتوفرة من أجل إتمام عملية فهم اقتصاد الدولة الشامل وبالشكل الصحيح.

وتهدف النشرة بشكل أساس إلى تقديم مجموعة من الرؤى والمفاهيم عن المجتمع من وجهة نظر خبراء إبسوس في كافة التخصصات ومن حول العالم وبناء على منظورهم الحيادي لكافة المؤشرات، والتي أوردت في تقرير لها، أبرز 10 مؤشرات منها.

وإبسوس (فلير) نشرة مفصلة عن كبرى البلدان الاقتصادية في العالم تم إصدارها لأول مرة عام 2005 واستمرت بالنمو مدعومة بالرغبة في المواءمة بين الخبرات المتعددة التي تقدمها إبسوس بهدف تقديم صورة واضحة عن المجتمع مبنية على مؤشرات وبيانات هامة لملاحظة وتفسير سلوكيات وآراء المواطنين وبخاصة الجانب الاستهلاكي وتأثيره على النمو الاقتصادي.

أبرز 10 مؤشرات:

