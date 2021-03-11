شكرا لقرائتكم خبر «واعد» يدعم خدمة النقل السريع لشركة بوستيج للتوسع في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت شركة «بوستيج»، المزود لإدارة خدمات سلسلة التوريد اللوجستية، على استثمار أولي من مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال «واعد» لتنفيذ خططها التوسعية خارج نطاق مراكزها الحالية في كل من الرياض والخبر.

وتعد «بوستيج» التي تأسست في 2019م أول شركة نقل في المملكة تضمن تسليم البضائع التجارية بين الرياض والدمام في اليوم نفسه، لمسافة تصل إلى 410 كيلومترات (250 ميلا)، كما تقدم خدمة «الرصاصة» في غضون ساعتين فقط داخل العاصمة الرياض، علما أن هذه المدينة الواسعة يقطنها أكثر من سبعة ملايين نسمة، وتغطي مساحة تزيد على نظيراتها من المدن العالمية، مثل لندن ونيويورك وباريس.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال «واعد»، وسيم بصراوي إننا ندعم الأعمال المبتكرة التي تسهم في تغيير قواعد اللعبة في السوق، إضافة إلى دورها في تعزيز تنوع الاقتصاد السعودي. وتعد «بوستيج» نموذجا للشركة الناشئة التي تعمل على رفع المعايير السعودية، وخاصة الجوانب المتعلقة بالالتزام بالمواعيد وخدمة العملاء .

من جهته قال مؤسس «بوستيج» عبدالرحمن العفالق إننا نقوم من خلال شركتنا الناشئة بسد الفجوات في السوق، حيث نضمن دعم عمليات التجارة الالكترونية في جميع أنحاء البلاد بالسرعة اللازمة.

وكان العفالق الذي نشأ بمدينة الخبر قد استلهم فكرة «بوستيج» أثناء استماعه إلى أصدقائه وهم يشتكون طول الوقت المستغرق لاستلام مشترياتهم من منصات التجارة الالكترونية.

وبصفته متخصصا ماليا ويدرس ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية في كلية لندن للأعمال، بدأ البحث عن الحلول لخفض الأوقات اللازمة لتسليم المشتريات. وثبت من خلال محاولته الأولى أنه سيكون من المجدي الاستعانة بسائقين مستقلين يسافرون بالفعل على طريق الرياض - الخبر، لنقل الشحنات العاجلة للشركات.

وأشار إلى أن مبيعات «بوستيج» ارتفعت مع تسارع وتيرة التسوق عبر الإنترنت خلال فترة تفشي فيروس كورونا، وتجنب العديد من المتسوقين التعامل مع الحشود الكبيرة، والتوجه إلى مراكز التسوق.

وتمكن العفالق من تحقيق النجاح بعد أن قام بتطوير منصته لخدمات التوصيل اللوجستية لإنشاء «بوستيج»، مستعينا بمزيج من السائقين الذين يعملون لدى الشركة بدوام كامل، إلى جانب الموظفين السعوديين المستقلين، وتعتمد الشركة أيضا على استئجار المستودعات التي يستفاد منها كمراكز للتسليم والتخزين في الخبر والرياض.

وبالاعتماد على الاستثمار الذي حصلت عليه من «واعد»، تخطط الشركة لتعزيز البنية التحتية لتقنية المعلومات والتسويق والتوظيف وإدارة المخزون وتمكين المزيد من الشركاء، حيث ستعتمد نموذج الاقتصاد المشترك، إلى جانب توسيع خدمات التوصيل لتغطية مدن أخرى، مثل جدة والقصيم وأبها.