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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 15مارس الحالي، آخر موعد لتقديم المكلفين إقراراتهم الضريبية عن شهري يناير وفبراير الماضيين.

وحثت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر الموقع الالكتروني تفاديا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في المدة المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوما تأخير في تقديم الإقرار.

ودعت الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات بشأن ضريبة السلع الانتقائية، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر، أو البريد الالكتروني، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.