وزير التجارة وزير الإعلام المكلف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الدكتور ماجد القصبي، دشن أعمال لجنة الإعلام الرقمي بغرفة الرياض، التي أنشئت أخيرا ضمن الدورة الحالية لمجلس الإدارة لمواكبة آخر تطورات الإعلام الرقمي وتعزيز الاستثمارات في القطاع. وأكد القصبي أهمية الإعلام الرقمي نظرا لوجود التحول الكبير في الشبكة العنكبوتية، مشيرا إلى أن كل منصة في القطاع الجديد أصبحت شبه وكالة أنباء متنقلة بالصوت والصورة والمحتوى، وأن عدد البيانات الرقمية المستخدمة سنويا ضخمة جدا، وما استخدمه العالم من بيانات في العامين الماضيين يعادل 90% من بيانات التاريخ البشري.



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