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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بمكتب براءات الاختراع وقطاع الشؤون الاقتصادية، شاركت في اجتماع مجلس اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية «لتريبس» التابعة لمنظمة التجارة العالمية، إلى جانب ممثلين عن معظم الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 164 دولة، من ضمنها دول مجلس التعاون، وذلك -عبر الاتصال المرئي- خلال يومي 10 -11 مارس 2021. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات والتقارير ذات العلاقة بمختلف فئات الملكية الفكرية، بالإضافة إلى أنشطة التعاون التقني وبناء القدرات في مجال الملكية الفكرية والابتكار التي يتم تنفيذها بين الدول، وأي تحديثات في الأنظمة والقوانين الخاصة بالملكية الفكرية، ومتابعة الأعمال المتعلقة بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية كافة.



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