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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جلسات الإرشاد المهني عن بعد عبر بوابة الإرشاد المهني «سبل»، تهدف إلى الإسهام في رفع مستوى الاستقرار الوظيفي بما يحقق الإنتاجية، واستكشاف المهارات المطلوبة في سوق العمل والمهن المستقبلية، وتوعية المستفيدين بمهارات التخطيط لمساراتهم المهنية التي تتفق مع طموحاتهم الشخصية والمهنية، والتوعية برفع ثقافة العمل وتحسين الصورة الذهنية لجميع المهن، وتحسين مستوى المعرفة للميول والقدرات الذاتية والمهنية. وتشمل جلسات الإرشاد المهني عن بعد في المرحلة الثانية الباحثين والباحثات عن عمل والطلاب والطالبات وموظفي وموظفات القطاع الخاص، وترتكز الجلسات على توجيه الفئات المستهدفة بالخيارات التعليمية والمهنية والوظيفية المناسبة وفقا لميولهم المهنية واحتياجات سوق العمل. وتوفر «سبل» بيئة الكترونية تفاعلية تهتم بالتطوير والإرشاد المهني للفئات المستهدفة، وتمكينها من الاختيار الفعال لمسارات التعليم والعمل، وتطوير أدوات تساعد على تحديد الميول ومطابقتها مع المسارات الوظيفية.



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