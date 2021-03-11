شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أسترا ترتفع 288% في 2020 وإدارتها تُوصي بتوزيع 75 هللة للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال مجموعة أسترا الصناعية، المُعلنة اليوم الخميس، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 288.3% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 115.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 29.7 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 212.4 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 196.2 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع المبيعات وإجمالي الربح في قطاعي الأدوية، والكيماويات المتخصصة.

وارتفعت المبيعات إلى 2.047 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 1.9 مليار ريال خلال العام 2019.

وفي بيان منفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2020، بقيمة 60 مليون ريال، بواقع 0.75 ريال للسهم، وبما نسبته 7.5% من قيمة السهم الإسمية.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 77.5 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 10.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.