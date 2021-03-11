شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الفخارية تُصوت في 5 أبريل المُقبل على توزيعات العام 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية، يوم الإثنين الموافق 5 أبريل المُقبل، وذلك للتصويت على ما تم توزيعه من أرباح خلال العام 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن الجمعية ستصوت على ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين بقيمة 15 مليون ريال عن عام 2020، بواقع 1 ريال للسهم الواحد وبنسبة 10% من رأس المال.

ومن المُقرر أن تفوض الجمعية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 10.7 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 8.8 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات.

وارتفعت المبيعات إلى 123.4 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 122.6 مليون ريال خلال العام 2019