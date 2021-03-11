"اوبك" تتوقع زيادة الطلب على خاماتها بنحو خمسة ملايين برميل العام الجاري

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) اليوم الخميس إن الطلب المتوقع على خاماتها خلال العام الجاري 2021 سيصل الى 3ر27 مليون برميل يوميا بارتفاع 9ر4 مليون برميل يوميا مقارنة بعام 2020.

وأضافت في تقرير شهري وزعته الأمانة العامة للمنظمة في فيينا ان الطلب العالمي على النفط في عام 2020 شهد انكماشا قدره 6ر9 مليون برميل يوميا بسبب جائحة (كورونا المستجد - كوفيد 19) ليقف عند 4ر90 مليون برميل يوميا.

وأضافت أنه يتوقع أن يزيد الطلب العالمي على النفط بمقدار 9ر5 مليون برميل يوميا ليقف عند 3ر96 مليون برميل يوميا في 2021.

وأشار التقرير الى ارتفاع أسعار النفط الخام في فبراير الماضي بأكثر من 13 بالمئة وسلة أوبك المرجعية بمقدار 3ر12 بالمئة ليصل الخام في السوق العالمية إلى أعلى مستوياته منذ يناير 2020 جراء التحسن الذي طرأ في أساسيات سوق النفط وسوق العقود الآجلة الذي ظل تصاعديا وسط توقعات بتعافي الطلب جراء تقييد إمدادات النفط العالمية واضطراب الإمدادات في الولايات المتحدة.

وتوقعت اوبك في تقريرها الدوري أن ينمو عرض الخام من خارج أوبك لعام 2021 بنحو مليون برميل يوميا ليبلغ 8ر63 مليون برميل يوميا وخاصة من كندا والولايات المتحدة والنرويج والبرازيل وروسيا.

ولفت التقرير الى انخفاض إنتاج نفط أوبك الخام في فبراير بمقدار 650 ألف برميل يوميا على أساس شهري ليصل الى متوسط 85ر24 مليون برميل يوميا.

وفيما يتعلق بأداء الاقتصاد العالمي اشار التقرير الى انه تم الحد من انكماش الاقتصاد العالمي في عام 2020 بعد الأداء الفعلي الأفضل للاقتصادات الرئيسية في النصف الثاني من عام 2020.

وبالنسبة لعام 2021 فإنه من المتوقع أن تؤدي إجراءات التحفيز الإضافية في الولايات المتحدة والتعافي المتسارع في الاقتصادات الآسيوية إلى رفع توقعات النمو الاقتصادي العالمي إلى 1ر5 بالمئة.

لكن التقرير قال في الختام انه لا تزال هذه التوقعات محاطة بشكوك تشمل على سبيل المثال لا الحصر تحورات فيروس (كورونا) وفعالية اللقاحات ومستويات الديون السيادية في العديد من الدول والضغوط التضخمية واستجابات البنوك المركزية.