شكرا لقرائتكم خبر عن تقاطع التكنولوجيا والأمن القومي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من المهم جداً للولايات المتحدة أن تُعير اهتماماً خاصاً لحماية صناعة التكنولوجيا وتوسيعها باعتبار ذلك ضامناً مهماً لأمنها القومي، وأن تضمن في الوقت نفسه قدرة الشركات الأمريكية على الابتكار والتقدم دون قيود.

فاليوم أصبح الأمن السيبراني وتداخل البيانات وخصوصيتها أكثر ارتباطاً بأمن الدول. وفي الوقت نفسه يجب إعطاء الأولوية للإنترنت المفتوح لتعزيز التبادل الحر للأفكار والتكنولوجيا.

ويأتي بناء شبكات «5 جي» وتوسيع نطاقها في طليعة التقدم التكنولوجي في الولايات المتحدة، ولا يقتصر وجودها على تنمية الاقتصاد الوطني فحسب، بل له تداعيات على الأمن القومي أيضاً، حيث تتنافس الولايات المتحدة مع الصين للسيطرة على قطاع التكنولوجيا، ويحتل السباق لبناء أفضل شبكة «5 جي» وأكثرها توسعاً طليعة اهتمام البلدين.

وللبقاء في سباق الابتكار، على إدارة بايدن تأمين وصول شبكات الجيل الخامس إلى المجتمعات الريفية في جميع أنحاء البلاد، ليختار الأمريكيون هناك التكنولوجيا الوطنية بدلاً من نماذج «3 جي» و«4 جي» الصينية. فكونها رائدة في تكنولوجيا الاتصالات من شأن ذلك أن يسمح للولايات المتحدة بتشكيل قواعد وقوانين تقنية ودولية لتأمين إنترنت مجاني ومفتوح وآمن، فضلاً عن منع الدول الأخرى من استغلال بيانات الأمريكيين وانتهاك خصوصياتهم.

الذكاء الاصطناعي هو جانب آخر من جوانب التكنولوجيا التي يجب أن تعطيها الحكومة الجديدة الأولوية، فأن تصبح رائداً أيضاً في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنياته سيضاعف بلا شك نطاق التأثير الذي تمتلكه الولايات المتحدة ويساعدها على خلق قوانين حرة ومفتوحة تحيط بالابتكار. والعكس هو الصحيح، فالفشل في ريادة الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وغيرهما من التقنيات سيضر بالاقتصاد الوطني ويقلل من التأثير الدولي للولايات المتحدة.

ويتطلب تعزيز الأمن السيبراني أن تعمل حكومة الولايات المتحدة جنباً إلى جنب مع الصناعات الخاصة. فهذا التعاون ضروري وسط الترابط المتزايد للأنظمة وكيف أن اختراقها يمثل تهديدات لحقوق الملكية الفكرية والبيانات الأمريكية. وستكون لذلك تداعيات سلبية على التكنولوجيا العسكرية والمدنية.

كما ستؤدي زيادة جهود الأمن السيبراني وتمكين بنيته التحتية في الولايات المتحدة إلى تعزيز خصوصية الأفراد والحكومات، وبالتالي لا تقع البلاد فريسة للدول الأخرى التي تحاول العبث ببياناتها، مثل ما حصل مؤخراً مع شركة مايكروسوفت من قرصنة رقمية هددت قطاعات وطنية ودولية.

أصبحت التكنولوجيا اليوم جزءاً أساسياً من محادثات الأمن القومي للولايات المتحدة. وعلى الحكومة زيادة الأمن الالكتروني وتشجيع الابتكار، في كل من القطاعين الخاص والعام، لحماية الممتلكات والبيانات الدولية الخاصة والعامة. كما أن الإنترنت الحر والمفتوح في الداخل والخارج سيعزز القيم الأمريكية ويسمح للصناعة المحلية بالازدهار.

وعلى إدارة بايدن أن تعلم أن مرونة سياسة الأمن القومي للتكيف مع العالم التكنولوجي المتطور أمر بالغ الأهمية لحماية مصالح أمريكا في الداخل والخارج.

(ذا مينيسوتا ريبابليك)