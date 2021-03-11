شكرا لقرائتكم خبر عن وارين بافيت إلى مصاف نادي أصحاب الـ 100 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: أحمد البشير

كان وارين بافيت، الملقب بـ «عرّاب أوماها»، لاعباً أساسياً في قمة تصنيفات أثرى أثرياء العالم لعقود من الزمن، لكنه تراجع في السنوات الأخيرة في القائمة مع ارتفاع ثروات رواد أعمال التكنولوجيا. والآن، تجاوزت ثروة بافيت البالغ من العمر 90 عاماً حاجز الـ 100 مليار دولار. ووصلت ثروة رئيس مجلس إدارة شركة «بيركشاير هاثاواي» إلى 100.4 مليار دولار، وفقاً لمؤشر «بلومبيرج» للمليارديرات، ما يجعله العضو السادس في نادي الأغنياء الذين تفوق قيمة ثروتهم عن 100 مليار دولار، بمن فيهم جيف بيزوس وإيلون ماسك وصديقه بيل جيتس.

ونمت ثروة أعضاء هذا النادي بوتيرة سريعة، مدفوعةً بالحوافز الحكومية وسياسة البنك المركزي وأسواق الأسهم الصاعدة. وكانت بداية «بيركشاير»، مصدر كل ثروة بافيت تقريباً، جيدة في عام 2021، حيث ارتفعت قيمة أسهمها الممتازة بنسبة 15%، متجاوزة المكاسب البالغة 3.8% لمؤشر «ستاندرد أند بورز 500».

وأنفق بافيت مبالغ قياسية على إعادة شراء أسهم «بيركشاير هاثاواي»، وهو تحوّل ملحوظ في خطة المستثمر الذي فضل سابقاً استخدام محفظته النقدية البالغة 138 مليار دولار في الاستحواذ على الأسهم أو الشركات أخرى.

ولا يزال جيف بيزوس، مؤسس شركة «أمازون» أغنى شخص في العالم بثروة تقدر قيمتها 180 مليار دولار. وقد شهد بيزوس عاماً قوياً في 2020، إذ زادت حصته في «أمازون» بمقدار 75 مليار دولار، إلى 173.3 مليار دولار، نظراً للزيادة الهائلة في مبيعات الشركة في ضوء جائحة «كوفيد-19».

وحلّ إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تيسلا» في المركز الثاني بثروة تقدر قيمتها بـ 173 مليار دولار، يليه بيل جيتس، المؤسس المشارك في «مايكروسوفت» في المركز الثالث بـ 138 مليار دولار.

وجاء الفرنسي برنارد أرنولت، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «لويس فيتون» للسلع الفاخرة في المركز الرابع بثروة تقدر بـ 122 مليار دولار، ثم مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة «فيسبوك» في المركز الخامس بـ 101 مليار دولار، يليه وارين بافيت في المركز السادس بـ 100.4 مليار دولار.

وبلغت قيمة ثروة لاري بيج، المؤسس المشارك في «جوجل»، 94.2 مليار دولار ليحل في المركز السابع، متخطياً رفيقه سيرجي برين، بثروة تبلغ 91.1 مليار دولار الذي جاء في المركز الثامن.

وحلّ لاري إليسون، مؤسس شركة «أوراكل» في المركز التاسع بثروة 86 مليار دولار، يليه قطب الأعمال الهندي موكيش أمباني عاشراً بـ 84.7 مليار دولار.

وكان ماجد الفطيم، مؤسس المجموعة التي تحمل اسمه، الإماراتي الوحيد في القائمة، حيث حلّ في المركز 463 بثروة تبلغ 5.77 مليار دولار، وجاء رجل الأعمال الهندي المقيم في الإمارات، يوسف علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية، في المركز الـ 500 بثروة تبلغ 5.35 مليار دولار.