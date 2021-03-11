شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: صندوق الثروة الروسي قد ينمو 2.7 مليار دولار شهرياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - (رويترز)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس، إن صندوق الثروة الوطني الروسي، المخصص للطوارئ وتغذيه إيرادات النفط، قد ينمو بين 180 و200 مليار روبل (2.45-2.72 مليار دولار) شهرياً وفقاً لأوضاع السوق.

كانت وزارة المالية قالت في وقت سابق اليوم، إن الميزانية الاتحادية الروسية قد تتلقى دعماً بأكثر من تريليوني روبل (27 مليار دولار) من إيرادات إضافية هذا العام، إذا ظلت أسعار النفط وسعر صرف الروبل عند المستويات الحالية. وأضافت الوزارة أنه من المقرر تحويل هذه الأموال الإضافية إلى صندوق الثروة.