شكرا لقرائتكم خبر عن بيع 858 شقة وفيلا بـ 1.72 مليار في دبي هذا الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 4.8 مليار درهم، هذا الأسبوع، حيث سجلت 953 مبايعة بقيمة 2.35 مليار درهم، منها 95 مبايعة للأراضي بقيمة 626.85 مليون درهم و858 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.72 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 111 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وقد تصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 84 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 151 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 43 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة القوز الثالثة.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 112 مبايعة بقيمة 302 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 63 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 57 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.48 مليار درهم منها 71 رهن أراضٍ بقيمة 325.56 مليون درهم و293 رهن فلل وشقق بقيمة 1.15 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 300 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 231 مليون درهم. وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 50 هبة بقيمة 1.03 مليار درهم كان أهمها بمنطقة المركز التجاري الثانية بقيمة 310 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 196 مليون درهم. وبلغت التصرفات العقارية، الخميس أكثر من 1.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 199 مبايعة بقيمة 575.22 مليون درهم، منها 42 مبايعة للأراضي بقيمة 210.5 مليون درهم و157 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 364.72 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 60 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة. وقد تصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 75 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم، وثالثة في البرشاء- جنوب الرابعة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 14 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 43 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة المركاض وأخيراً مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 48 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 606.31 مليون درهم منها 16 رهن أراضي بقيمة 200.6 مليون درهم و48 رهن فلل وشقق بقيمة 405.7 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 283 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 110 ملايين درهم. وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 8 هبات بقيمة 23.04 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جميرا الثالثة بقيمة 10 ملايين درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 4 ملايين درهم.