شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم البنوك تعزز مكاسب المؤشرات في جلسة نهاية الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

شهدت أسواق المال المحلية عمليات تجميع أجنبية ومؤسساتية على عدد من الأسهم، لاسيما القيادية منها، خاصة البنوك، لتعزز بذلك المكاسب للجلسة الثانية توالياً وارتفع مؤشر سوق دبي في آخر تعاملات الأسبوع 1.03% بينما صعد مؤشر سوق أبوظبي 0.54% مع بقاء السيولة فوق حاجز المليار درهم. وصعدت كل الأسهم القيادية في البنوك بدءاً من «الإمارات دبي الوطني» 2.64% و«دبي الإسلامي» 1.5% و«أبوظبي الأول» 0.84% و«أبوظبي التجاري» 0.32% و«أبوظبي الإسلامي» 0.21%. واستفادت الأسهم من توجه الأجانب (غير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار تجاوز حاجز 50 مليون درهم كمحصلة شراء، منها 40.98 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و9.27 مليون درهم محصلة شراء في دبي. وبلغت سيولة الأسهم 1.08 مليار درهم منها 898.16 مليون في أبوظبي، و181.9 مليون في دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 407.05 مليون سهم توزعت بواقع 215 مليون في أبوظبي، و192 مليون في دبي، وجاء ذلك من خلال 6009 صفقة.

سوق دبي

ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 1.03% عند مستوى 2573.48 نقطة معززاً بارتفاعات أسهم أسهم البنوك والاستثمار، وارتفع قطاع البنوك 1.94% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 2.64% و«دبي الإسلامي» 1.51%. وصعد قطاع الاستثمار 2.43% معززاً بمكاسب «دبي للاستثمار» 3.36% و«شعاع» 0.71%، على وقع استقرار «دبي المالي». وعلى العكس، انخفض قطاع العقار على نحو مع انخفاض «داماك» 1.74%، واستقرار كل من «إعمار العقارية» و«إعمار مولز»، فيما ارتفع «ديار» 0.75% و«الاتحاد العقارية» 0.76% و«إعمار للتطوير» 1.07%. كما نزل قطاع النقل 0.97% مع نزول «الخليج للملاحة» 0.28% و«أرامكس» 0.53% و«العربية للطيران» 1.55%. وتصدر «إعمار العقارية» التداولات بقيمة 31.2 مليون درهم، تلاه «إعمار مولز» بسيولة وصلت إلى 20.7 مليون درهم، وجاء ثالثاً سهم «دو» بـ17.7 مليون درهم. وسجل «المدينة» أكبر ارتفاع في سوق دبي بنسبة 9.55%، فيما سجل «الإمارات للمرطبات» أكثر انخفاض بنسبة 9.78%.

سوق أبوظبي

بدوره، سجل مؤشر سوق أبوظبي ارتفاعاً قدره 0.54% إلى مستوى 5636.83 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والاتصالات والطاقة والاستثمار. وزاد قطاع البنوك 0.66% مع نمو «أبوظبي الأول» 0.84% و«أبوظبي التجاري» 0.32% و«أبوظبي الإسلامي» 0.21%. وصعد قطاع الاتصالات بنسبة 0.29% مع ارتفاع سهم «اتصالات» النسبة ذاتها. بينما ارتفع قطاع الطاقة 2.51% مع ارتفاع «دانة غاز» 7.98% و«أدنوك للتوزيع» 0.96%، رغم انخفاض «طاقة» 0.72%. كما زاد قطاع الاستثمار هامشياً بنسبة 0.06% مع ارتفاع «الواحة كابيتال» 0.85%، واستقرار «العالمية القابضة» وانخفاض «إشراق» 0.3%. وفي المقابل هبط قطاع العقار 0.51% مع هبوط «الدار» 0.54%، بينما صعد «رأس الخيمة العقارية» 0.19%. تصدر «أبوظبي الأول» تداولات سوق العاصمة بقيمة 226.02 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» بسيولة بقيمة 213.6 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» الذي اجتذب 171.4 مليون درهم. وسجل سهم «الفجيرة لصناعات البناء» أكبر ارتفاع في سوق أبوظبي بنسبة 14.4%، وفي المقابل سجل «عمان والإمارات للاستثمار» الانخفاض الأكثر بنسبة 10%.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 47 مليون درهم محصلة شراء، منها 40.98 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و6.1 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين. وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 47 مليون درهم محصلة بيع، منها 2.5 مليون درهم محصلة بيع العرب، و44.5 مليون درهم محصلة بيع المواطنين. وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 17.56 مليون درهم محصلة شراء، منها 8.29 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و9.27 مليون درهم محصلة شراء الأجانب. وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 17.56 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 11.96 مليون درهم محصلة بيع العرب، و5.6 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

المؤسسات

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 60.84 مليون درهم محصلة شراء، منها 39 مليون درهم محصلة شراء في سوق دبي، و21.84 مليون درهم محصلة شراء في سوق أبوظبي. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 60.84 مليون درهم محصلة بيع، منها 39 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و21.84 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.