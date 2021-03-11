شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «التجاري الدولي» تنظر زيادة رأس المال ورفع حصة المواطنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تناقش عمومية البنك التجاري الدولي في 22 مارس الجاري، زيادة رأسمال البنك للامتثال للمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنظمة المالية التي تشترط ألا تقل نسبة المساهمة الوطنية عن 60%. وتنظر العمومية في توصية مجلس الإدارة لزيادة رأسمال البنك من خلال إصدار 430 مليون سهم جديد بسعر إصدار قدره درهم واحد للسهم الواحد، وتفويض مجلس إدارة البنك في تحديد شروط وموعد الإصدار بما يتماشى والغرض من المتطلبات القانونية المذكورة، وبعد الحصول على موافقة كل من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع، ولأغراض زيادة رأسمال الشركة، الموافقة على تعديل نص المادة رقم 5 من النظام الأساسي للشركة. وتصل نسبة ملكية المواطنين في البنك 51.3%، وبالتالي يجب أن ترتفع إلى 60%، بينما تصل ملكية غير المواطنين إلى 48.97%، موزعة ما بين الخليجيين بنسبة 42.66%، أما ملكية العرب فتبلغ 0.05%، والأخرى أو الأجانب 6.25%.