شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتخلى عن مكاسبه والذهب أعلى مستوى في أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوع خلال التعاملات المبكرة بالجلسة الأوروبية الخميس وشهدت أسواق العملات شهية معتدلة للمخاطرة. وبحلول الساعة 0834 بتوقيت جرينتش، كان الدولار منخفضا نحو 0.2 بالمئة عند 91.606 مقابل سلة من العملات، بعدما تراجع من ذروة ثلاثة أشهر عند 92.506 التي بلغها يوم الثلاثاء. وكان اليورو مرتفعا نحو 0.3 بالمئة مقابل الدولار مسجلا 1.19585 دولار. وتراجع 2.1 بالمئة منذ بداية العام. وشهدت أسواق عملات أخرى مؤشرات على زيادة متوسطة في شهية المخاطرة. وصعد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي للجلسة الثالثة، وبلغ كلاهما أعلى مستوى في أسبوع مقابل الدولار بدعم من ارتفاع أسعار السلع الأولية.

وسجلت الكرونة النرويجية أقوى مستوى فيما يزيد قليلا عن عام واحد مقابل اليورو، وجرى تبادل العملتين عند 10.032 في الساعة 0818 بتوقيت جرينتش. وهبط الفرنك السويسري، الذي يعتبر ملاذا آمنا، أمام كل من الدولار واليورو. وتراجع الين الياباني نحو 0.2 بالمئة مقابل الدولار إلى 108.605.

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب الخميس لأعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، بعد أن تسببت بيانات أضعف للتضخم في الولايات المتحدة في توقف تقدم عوائد الخزانة والدولار. وربح الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1733.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0546 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الثالث من مارس آذار عند 1734.55 دولار في وقت سابق. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1732.20 دولار.

وظل الضعف يعتري عوائد السندات الأمريكية القياسية، بينما انخفض الدولار بعدما لم تغير بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التوقعات بأن التضخم سيتجاوز هدف البنك المركزي عند اثنين بالمئة. وهدد ارتفاع العوائد في الآونة الأخيرة وضع الذهب كتحوط من التضخم، إذ أنه يعني ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا. ونال مشروع قانون لتخفيف تداعيات كورونا في الولايات المتحدة بقيمة 1.9 تريليون دولار بشكل نهائي موافقة أمس الأربعاء ومن المتوقع أن يعطي دفعة قوية للتعافي الاقتصادي. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.5 بالمئة إلى 26.30 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2303.11 دولار، بينما ربح البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1216.32 دولار. (رويترز)