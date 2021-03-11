شكرا لقرائتكم خبر عن إفصاحات «أبوظبي التجاري» و8 شركات مدرجة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ** عين بنك أبوظبي التجاري شركة «سي آي كابيتال» لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية كمستشار مالي حصري ومنسق عملية البيع مع عدة مستثمرين مؤهلين لبيع كامل حصته في أسهم رأسمال الشركة المصرية «الإسكندرية للخدمات الطبية». وأشار البنك إلى بدء عملية تسويق بيع حصته في الشركة اعتباراً من 8 مارس الجاري، على أن يعلن عن اية تطورات أو إفصاحات جوهرية.

** تناقش الجمعية العمومية لشركة ديار للتطوير مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وذلك خلال اجتماعها يوم 4 أبريل القادم. وتنظر العمومية أيضاً في توصية مجلس الإدارة بعدم السير في إجراءات تخفيض رأس المال، الذي تمت الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 8 أبريل من العام الماضي.

** أوصى مجلس الإدارة لشركة دبي للاستثمار بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 8 % من رأس المال عن عام 2020، فيما دعا الجمعية العمومية للانعقاد يوم 11 أبريل القادم.

** أوصى مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 13% على المساهمين عن العام الماضي.

** أوصي مجلس إدارة شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية الجمعية العمومية السنوية بعدم توزيع أرباح عن العام الماضي وعدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة ذاتها.

** تعقد شركة أكسا الهلال الأخضر للتأمين اجتماع الجمعية العمومية في 5 ابريل القادم للنظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح سواء كانت نقدية أو أسهم منحة عن العام الماضي.

** يجتمع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء «بلدكو» في 17 مارس الجاري للاطلاع على مستجدات الدعاوى القانونية في الشركة.

** تجتمع الجمعية العمومية لشركة العالمية القابضة يوم 14 ابريل القادم للنظر في مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام الماضي.

** وجه مجلس إدارة شركة دانة غاز باستكمال دراسة جدوى انقسام الشركة، فيما دعا الجمعية العمومية للانعقاد بوم 13 ابريل القادم للنظر في توزيع أرباح نقدية بقيمة 5.5 فلس للسهم عن العام الماضي.