شكرا لقرائتكم خبر عن الاستحواذ على «دي إكس بي» يشمل الأسهم المرهونة والمضمونة والمحجوزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

بعد موافقة الجمعية العمومية لشركة «دي إكس بي إنترتينمنتس» على جميع قرارات وبنود الجمعية والتي تفضي إلى المضي قدماً في استمرارية الشركة وعملية استحواذ «مراس» على 100% من أسهم الشركة، وتحويل الديون المصرفية ذات الأولوية إلى أسهم عادية، تعتزم «مراس» ممارسة حقها في الاستحواذ الإجباري على حصص المساهمين الذين لم يقبلوا العرض حتى الأسهم المرهونة أو تخضع لأي شكل آخر من أشكال الضمان أو الحجز.

وبحسب وثيقة عرض شركة «مراس» للوجهة الترفيهية النقدي المشروط للاستحواذ على 100% من أسهم رأس المال المصدر والمدفوع لشركة «دي إكس بي انترتينمنتس»: بعد إتمام تحويل السندات، وتحويل الدين المصرفي والعرض، تعتزم «مراس» إخطار هيئة الأوراق المالية والسلع لممارسة حقها بموجب قواعد الاستحواذ وقانون الشركات، وذلك بالاستحواذ الإلزامي على جميع أسهم «دي اكس بي إي» والمملوكة لمساهمي «دي إكس بي إي» الذين لم يقبلوا هذا العرض، وذلك بهدف الاستحواذ على 100% من إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع لدى «إكس بي إي»، وسيكون سعر السهم الذي سيتم دفعه وفقاً لحق شراء أسهم صغار المساهمين هو السعر نفسه المدفوع بموجب العرض وهو 0.08 درهم لكل سهم.

كما أظهرت الوثيقة أنه في حال تم ممارسة الاستحواذ الإلزامي، فسيتم تطبيقه على جميع أسهم «دي اكس بي إي»، سواء كانت مرهونة أو تخضع لأي شكل آخر من أشكال الضمان أو الحجز «بأمر المحكمة»، وسوف يقع على عاتق مساهم «دي إكس بي إي» المعني بمسؤولية التنسيق مع أي طرف يمتلك أو يستفيد من هذا الرهن أو الضمان أو شكل من أشكال الحجز فيما يتعلق بعواقب تحويل أسهم «دي اكس بي إي» التي يحتفظ بها هذا الشخص إلى «مِراس» وفقاً للاستحواذ الإلزامي وبناءً عليه، لن تكون «مراس» مسؤولة عن عواقب الاستحواذ الإلزامي على أي مساهم في «دي إكس بي إي».



توقع تقدم الشركة بطلب تعليق التداول لممارسة حق شراء أسهم صغار المساهمين





وبحسب الوثيقة، فمن المتوقع أن تتقدم «دي إكس بي إي» بطلب لتعليق التداول في أسهمها. من أجل ممارسة حق شراء أسهم صغار المساهمين، وتعتزم «مراس» إرسال إخطارات الاستحواذ الإلزامي إلى مساهمي «دي إكس بي إي» «باستثناء مراس القابضة» المتبقين الذين لم يقبلوا هذا العرض، مع تقديم إخطار بنية «مراس» في ممارسة حقوقها بموجب قواعد الاستحواذ وقانون الشركات، وذلك للاستحواذ على أي أسهم متبقية «غير مملوكة لـ«مراس»أو«مراس القابضة».

في نهاية فترة إخطار الاستحواذ الإلزامي، سيتم إعادة تسجيل جميع أسهم «دي اكس بي إي» المتبقية «غير المملوكة لـ مراس أو مراس القابضة في ذلك الوقت» باسم «مراس» في سجل أسهم «دي اكس بي إي». وسواء أكملت نموذج القبول قبل انتهاء فترة إخطار الاستحواذ الإلزامي أم لا، ستتم إعادة تسجيل أسهم «دي إكس بي إي»، باسم «مراس» في ذلك التاريخ.



المساهم مسؤول عن التنسيق مع أي طرف يمتلك أو يستفيد من الرهن أو الضمان أو الحجز



بعد نهاية فترة إخطار الاستحواذ الإلزامي، ستقوم «مراس» بتسوية أي مقابل نقدي مستحق لمساهمي «دي إكس بي إي» المتبقين من خلال طريقة السداد ذي الصلة كما هو مسجل من خلال شركة دبي للإيداع في سوق دبي المالي لأي مساهم من مساهمي «دي إكس بي إي» المتبقين ومع ذلك، إذا لم تقم بتحديد طريقة سداد مع شركة دبي للإيداع لدى سوق دبي المالي قبل انتهاء فترة إخطار الاستحواذ الإلزامي، فقد تواجه تأخيرات كبيرة في استلام المقابل النقدي للأسهم.

وإذا لم يسجل أحد مساهمي «دي إكس بي إي» طريقة الدفع لدى شركة دبي للإيداع، فسيستمر تحويل أسهم «دي إكس بي إي» ذات الصلة إلى «مراس»، وسيتم الاحتفاظ بالمقابل المنسوب إلى مساهم «دي إكس بي إي» من قبل شركة دبي للإيداع نيابة عن مساهم «دي اكس بي إي»، هذا ليتم الإفراج عنه عند التسجيل لطريقة دفع مناسبة مع شركة دبي للإيداع.



إلغاء الإدراج وتحويل الشركة



بعد الانتهاء من تحويل السندات، وتحويل الدين المصرفي، والعرض، وشراء أسهم صغار المساهمين، تعتزم «مراس» إلغاء إدراج «دي إكس بي إي» من سوق دبي المالي وتحويل «دي إكس بي إي» من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة خاصة أو شكل قانوني آخر على النحو الذي تحدده «مراس».

