شكرا لقرائتكم خبر عن معلول يعلن تشكيلة سوريا لودّيتي البحرين وإيران والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن التونسي نبيل معلول مدرب منتخب سوريا لكرة القدم عن تشكيلة اللاعبين لودّيتي البحرين وإيران يومي 25 و30 مارس الجاري في المنامة وطهران، ضمن الاستعدادات للمباريات المتبقية في منافسات المجموعة الأولى للتصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وحول احتمال عودة عمر خربين مهاجم الهلال السعودي السابق والوحدة الإماراتي الحالي الذي عاقبه اتحاد الكرة السوري بحرمانه من تمثيل المنتخب مدى الحياة، قال معلول : خربين لاعب مهم فنياً ومعنوياً وأنا لم أتدخل في عقوبته ومسألة عودته للمنتخب هي بيدي وأنا من يقرر ذلك، عمر رفض أن يلعب رأس حربة بالمنتخب وعندما قيل له إنك تلعب بهذا المركز مع الهلال السعودي، ردّ بأن الهلال يملك لاعبين على مستوى مميز تصنع لي الكرات وإذا كان لا يثق بزملائه اللاعبين كيف استدعيه للمنتخب؟.

وكان الاتحاد السوري عاقب خربين من تمثيل المنتخب نهائياً بسبب ما أسماه تدخله في الشؤون الفنية للمدير الفني نبيل معلول، خلال المعسكر التدريبي في الإمارات في نوفمبر الماضي وعدم صحّة الاتهامات التي وجهها لمعلول.

وفي تصريحات أدلى بها للبرنامج التلفزيوني السوري 90 دقيقة ولمواقع إعلامية أخرى، قال فيها إنه لن يعود لتمثيل منتخب سوريا طالما أن معلول على رأس الإدارة الفنية.

وأضاف : استبعادي لم يكن بسبب التدخل بالشأن الفني كما أشيع من طرف إدارة المنتخب وخاصة أن النقاش كان بيني وبين مساعد المدرب حول المركز الأمثل لخدمة المنتخب وبعدها في التدريبات قمت باللعب في مركز قلب الهجوم بناء على رغبة المدرب.

واتهم خربين المدرب معلول بعدم احترامه للاعبين وقال: المدرب لا يحترم اللاعبين في التمارين ويقوم بأحمال تدريبية عالية في المران الأخير وهو ما يفسر سبب الإصابات المتكررة.

وكان خربين اتهم في تصريحاته معلول بشتم بعض اللاعبين الجدد في المنتخب بألفاظ نابية وهو الاتهام الذي نفاه حاتم الغايب رئيس الاتحاد السوري، الذي كان موجوداً حسب قوله في كل تمارين المنتخب في الإمارات.

وجاء إعلان معلول عن التشكيلة في مؤتمر صحفي عقده الخميس في دمشق.

وضمّت القائمة 11 لاعباً محترفاً و23 لاعباً محلياً وهم: أحمد مدنية وخالد كردغلي وعبد الرزاق محمد وكامل حميشة ومحمد مرمور وثائر كروما وماهر دعبول (تشرين الساحلي) وشاهر الشاكر وحسين جويد وأحمد الأشقر ومارديك مردكيان (حطين الساحلي) وطه موسى ومؤيد عجان ويوسف محمد ومحمد حلاق (الوحدة الدمشقي) ومؤمن ناجي ويوسف الحموي (الجيش) ومحمد ريحانية ومحمد عنز (الاتحاد الحلبي) وعمرو جنيات (الكرامة الحمصي) وخالد مبيض (الطليعة الحموي) ومحمود البحر (جبلة) وإبراهيم عالمة (الحرجلة) وعمر السوما (الأهلي السعودي) ومحمود مواس (بوتوشاني الروماني) واياز عثمان (هيرمان نستادات الروماني) ومحمد عثمان (الخريطيات القطري) وورد السلامة (البكيرية السعودي) وأحمد الصالح وعلاء الدالي (العربي الكويتي) وعبدالله الشامي (الفحيحيل الكويتي) وعبد الرحمن بركات وفارس ارناؤوط (المحرق البحريني).(وكالات)