شكرا لقرائتكم خبر عن ألافيليب يفوز بالمرحلة الثانية في سباق أدرياتيكو للدراجات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز جوليان ألافيليب بطل العالم بالمرحلة الثانية لسباق تيرينو-أدرياتيكو للدراجات الخميس بعد نهاية شاقة في كيوزدينو.

وفي نهاية المرحلة التي امتدت لمسافة 202 كيلومتر من كامايوري إلى كيوزدينو تفوق المتسابق الفرنسي على ماتيو فان دير بويل بعد خمسة أيام من خسارته أمام منافسه الهولندي في سباق سترادي بيانكي.

وجاء البلجيكي فوت فان آرت ثالثاً، ليحتفظ بصدارة الترتيب العام بعد فوزه بالمرحلة الافتتاحية يوم الأربعاء. وستمتد المرحلة الثالثة لمسافة 219 كيلومتراً من مونتشيانو إلى جوالدو تادينو.(وكالات)