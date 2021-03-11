شكرا لقرائتكم خبر عن الأيرلندي بينيت يفوز بثاني مرحلة في سباق باريس للدراجات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز الأيرلندي سام بينيت بثاني مرحلة له في نسخة هذا العام من سباق باريس-نيس للدراجات، بعد عمل رائع في المرحلة الخامسة الخميس.

وفاز بينيت بالمرحلة الافتتاحية يوم الأحد الماضي، واستفاد من مساعدة زملائه في فريق ديكونينك-كويك ستيب، ليتفوق على الفرنسي ناصر بوهاني والألماني باسكال أكرمان.

وقال بينيت: قدّم الفريق أداءً رائعاً اليوم. كانت نهاية المرحلة صعبة للغاية، ولم أكن أثق بقدرتي على التماسك حتى خط النهاية، لكني سعيد بإنهاء المرحلة لصالح الفريق.

واحتفظ السلوفيني بريموش روجليتش بالقميص الأصفر لمتصدر الترتيب العام في نهاية المرحلة التي امتدت لمسافة 200 كيلومتر من فيين إلى بولين.(وكالات)