شكرا لقرائتكم خبر عن كأس دبي العالمي بلا جماهير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي دبي لسباق الخيل، إقامة منافسات كأس دبي العالمي في 27 مارس/آذار الحالي دون حضور الجماهير، وسيُسمح فقط بحضور المشاركين والرسميين ووسائل الإعلام.

وستجري فعاليات السباق الأكثر إثارة، وفقاً للمعايير المعتمدة، وسيتم تسجيل النتائج بصفة رسمية.

ودعا نادي دبي لسباق الخيل، الجماهير المحِبّة لسباقات الخيل، إلى متابعة مجريات يوم السباق العالمي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالحدث الكبير @DUBAIWORLDCUP، وعلى قناة اليوتيوب الخاصة بسباقات ميدان.