شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع 13 قطاعاً بالبورصة المصرية بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع 13 مؤشراً بقطاعات البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على رأسها قطاع مواد البناء بنسبة 2.22%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.29%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.95%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.69%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.56%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.51%، ثم قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية والخدمات التعليمية بنسبة 0.47%.

كما ارتفع قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.21%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.12%، يليه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.1%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والأدوية والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.48%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.4%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.14%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.11%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد تراجعها خلال الجلستين الماضيتين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي نحو 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.562 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 695.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 37.1 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.81% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.51%، والعرب على 3.68% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.99%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 22.6 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، 12.5 مليون جنيه، 12.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 2.4 مليون جنيه، 48.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23%، ليغلق عند مستوى 11261 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 2250 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 13781 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 4340 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 2212 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 3223 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 1450 نقطة.

وصعدت أسهم 97 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 52 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.