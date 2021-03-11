شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع مع ضعف الدولار والعودة لأصول المخاطرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس في ظل ضعف العملة الأمريكية فضلا عن عودة المستثمرين للإقبال على أصول المخاطرة التي تلقت دعما من إقرار حزمة التحفيز المالي في الولايات المتحدة.



كان مجلس النواب الأمريكي قد أعلن أمس الموافقة على حزمة التحفيز المقدرة بقيمة 1.9 تريليون دولار والتي تستهدف بها واشنطن دعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.



وهدأت المخاوف أيضا من صعود العائد على سندات الخزانة الأمريكية والذي ضغط على أسواق الأسهم وعملات السلع ودفع الدولار نحو الارتفاع.



من ناحية أخرى، تواصل دول العالم جهودها لمكافحة فيروس كورونا سواء بجهود الإغلاق أو عن طريق توزيع الملايين من جرعات اللقاحات الواعدة المضادة للفيروس.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.7770، وسجل أعلى سعر عند 0.7785 في حين سجل أقل سعر عند 0.7723.