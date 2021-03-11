شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تواصل ارتفاعاتها و"داو جونز" يسجل مستوى قياسيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الخميس عقب بيانات اقتصادية إيجابية فضلا عن تلقي الأسواق دعما من إقرار حزمة التحفيز المالي.



كان مجلس النواب الأمريكي قد أعلن أمس الموافقة على حزمة التحفيز المقدرة بقيمة 1.9 تريليون دولار والتي تستهدف بها واشنطن دعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.



ومن المنتظر غدا الجمعة توقيع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" على الحزمة التحفيزية لتنفيذها بشكل رسمي.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا سجل مستوى 712 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى مستوى 725 ألف طلب.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% (ما يعادل 216 نقطة) إلى 32513 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 1.8% (ما يعادل 231 نقطة) إلى 13300 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.9% (ما يعادل 34 نقطة) إلى 3930 نقطة.