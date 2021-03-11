شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع صوب أعلى مستوى في نحو 10 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الخميس وسط انخفاض طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن تلقي دعم من إقرار حزمة التحفيز المالي في الولايات المتحدة.



كان مجلس النواب الأمريكي قد أعلن أمس الموافقة على حزمة التحفيز المقدرة بقيمة 1.9 تريليون دولار والتي تستهدف بها واشنطن دعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.



وارتفعت أسعار النحاس في بورصة لندن ووصلت إلى مستوى 9617 دولار للطن خلال فبراير/شباط رغم التحذيرات بشأن الطلب الصيني، فيما توقع محللون أن يصل المعدن إلى ما بين 8 آلاف و10 آلاف دولار للطن.



وتلقى النحاس دعما من ارتفاع مبيعات السيارات في الصين بنسبة 365% خلال فبراير/شباط على أساس سنوي، وهو أعلى ارتفاع في 11 شهرا.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 91.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.8 نقطة وأقل مستوى عند 91.5 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 14:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 4.09 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر عند 4.14 دولار وأقل سعر عند 4.04 دولار.