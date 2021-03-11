الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 11-03-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بإيجابية ملحوظة ليتخطى مستوى 0.7765 ويحاول الثبات فوقه، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن مواصلة الارتفاع وتخطي 0.7810 سيوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، بينما التماسك دون 0.7765 سيضغط على السعر لاستئناف المسار التصحيحي الهابط الذي يتواجد هدفه الأول عند 0.7615.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7700 والمقاومة 0.7810

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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