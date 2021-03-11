شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 11-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بإيجابية ملحوظة ليتخطى مستوى 0.7765 ويحاول الثبات فوقه، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن مواصلة الارتفاع وتخطي 0.7810 سيوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، بينما التماسك دون 0.7765 سيضغط على السعر لاستئناف المسار التصحيحي الهابط الذي يتواجد هدفه الأول عند 0.7615.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7700 والمقاومة 0.7810

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي