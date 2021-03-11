شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 11-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية إضافية ليصل إلى مشارف الهدف الأول المنتظر عند 69.23، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات فوق 67.90، مع التذكير بأن تخطي الهدف المذكور سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 70.80 كمحطة رئيسية تالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67.00 والمقاومة 70.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد