شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 11-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار على ثباته فوق مستوى 1.3905، ليبقى التأثير الإيجابي لنموذج القاع المزدوج فعالاً، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لزيارة مستوى 1.4000 الذي يمثّل هدفنا الإيجابي الأول، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستوى 1.3905 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3850 والمقاومة 1.4020

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد