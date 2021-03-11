شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 11-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج اليورو مقابل الدولار صعوداً لينجح بالوصول إلى هدفنا الأول المنتظر عند 1.1976، ونرجّح مواصلة الارتفاع لتخطي هذا المستوى وفتح الطريق أمام زيارة مستوى 1.2064 الذي يمثّل هدفنا التالي، ليبقى الاتجاه الصاعد مسيطراً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1.1888 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1860 والمقاومة 1.2020

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد