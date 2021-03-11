شكرا لقرائتكم خبر عن الانتخابات الفلسطيية المقبلة: دحلان والبرغوثي يتصدران «عن بعد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وسط استعدادات الفلسطينيين لإجراء انتخاباتهم التشريعية والرئاسية الأولى منذ 15 عاماً، تتجه الأنظار إلى قيادييَن، يبدو دورهما حاسماً في هذه المواجهة، هما محمد دحلان، ومروان البرغوثي. ويؤيد كثير من الفلسطينيين دحلان القيادي المقيم في الخارج، وأحد مرافقي الزعيم الراحل ياسر عرفات، نظراً لتجربته السياسية واطلاعه على كثير من الملفات الحساسة المتعلقة بالقضية الفلسطينية منذ ما قبل أوسلو، في حين يجسد البرغوثي القيادي المعتقل في السجون الإسرائيلية منذ نحو عقدين، صورة البطل لكثير من الفلسطينيين.

ومن المقرر أن يتوجه الفلسطينيون في 22 مايو/ أيار المقبل إلى صناديق الاقتراع للانتخابات التشريعية، بينما ستجري الانتخابات الرئاسية في 31 يوليو/ تموز.

واتفق أكبر فصيلين فلسطينيين، هما حركتا «فتح» التي يترأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، و«حماس» وفصائل أخرى، في سبتمبر/ أيلول 2020 على تنظيم الانتخابات في غضون ستة أشهر.

دحلان والقدوة

وشغل محمد دحلان (59 عاماً)، وهو من سكان مخيم خان يونس جنوبي القطاع، سابقاً، منصب رئيس جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، قبل أن تسيطر حركة «حماس» على إدارة القطاع في عام 2007 بعد انتخابات 2006.

والخميس، علّق دحلان على قرار اللجنة المركزية لحركة «فتح» بفصل ناصر القدوة من العضوية، ومن الحركة. وقال دحلان في تصريح له عبر صفحته في «فيسبوك»: «قرار فصل القدوة من اللجنة المركزية وعضوية حركة فتح مخالف لكل لوائح وأنظمة الحركة وأعرافها العريقة، وخطوة جديدة في بعثرة قدرات وقوة فتح التي لم تشهد عبر تاريخها الطويل هذا القدر من الاستبداد والتفرد والانحراف عن تقاليد التنوع واحتواء كل الأفكار والآراء». وبين دحلان أنه آن الأوان لقيادات وكوادر وقواعد الحركة أن تنهض لمواجهة هذا التدمير المنظم الذي يشكل مصدراً لضعف الحركة وتراجع مكانتها وقدراتها.

«مانديلا فلسطين»

وتعتقل إسرائيل مروان البرغوثي (61 عاماً) منذ نحو عقدين، بعدما أدانته بالقتل خلال الانتفاضة الثانية. ورغم ذلك، تظهر استطلاعات الرأي أن البرغوثي ما زال يتمتع بشعبية كبيرة، ويتم تشبيه تأثيره في بعض الأحيان بالقائد الجنوب إفريقي المناهض للفصل العنصري نيلسون مانديلا.

ويعد احتمال ترشح البرغوثي للانتخابات من خلف القضبان من بين أكثر الموضوعات السياسية التي يتم تناولها.

وقبل أسابيع عدة، قام عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، وأحد المقربين من الرئيس الفلسطيني، بزيارة قصيرة للبرغوثي في معتقله لمعرفة ما ينوي فعله بالنسبة للانتخابات.

وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية في قرية كوبر، قال رائد البرغوثي ابن عم مروان، بإصرار: إن «مروان لن يشارك في الانتخابات البرلمانية».

وأضاف رائد وهو يجلس على شرفة مطلة على حقل زيتون، إن مروان يريد فقط المساهمة في تحديد مرشحي فتح، مشيراً إلى أن احترام رأي مروان لن يجعله يدعم قائمة منافسة.

وعلى الرغم من أن عباس (85 عاماً) لم يكشف عما إذا كان يريد الترشح لولاية جديدة، إلا أن إحكام قبضته على فتح بات مهدداً.

وعدا عن دحلان، قال ابن شقيقة الزعيم الفلسطيني السابق ياسر عرفات، القيادي البارز ناصر القدوة، إنه سيترشح للرئاسة الفلسطينية. وقال المحلل السياسي الفلسطيني غسان الخطيب، إن معسكر عباس «قلق من البرغوثي ودحلان والقدوة، لأن كل صوت يحصلون عليه سيكون على حساب فتح». وعلى عكس رائد، بدا مقبل البرغوثي واثقاً من ترشح شقيقه مروان للرئاسة.

وقال «سيكون لدينا رئيس في السجن وهذا سيجعل العالم يعرف كيف يعيش الفلسطينيون». (وكالات)

