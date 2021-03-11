شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد للشحن» تنقل 12 ألف جرعة من لقاحي «الكزاز والخناق» إلى مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

كشفت الاتحاد للشحن - ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابعة لمجموعة «الاتحاد للطيران»، وشركة «إكسبولانكا فريت» عن نقل شحنة تضم 12475 جرعة من لقاحي الكزاز والخناق (الدفتيريا والتيتانوس) من الهند إلى مصر.

وتحظى «الاتحاد للشحن» باعتماد مركز تميز المدققين المستقلين لخدمات نقل الأدوية، التابع لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA CEIV) وهي مؤهلة لنقل شحنات البضائع الحساسة تجاه درجات الحرارة والتي تتراوح بين 25 درجة مئوية فوق الصفر و80 درجة مئوية تحت الصفر، فيما تمتثل «إكسبولانكا فريت» لشهادة المركز وممارسات التوزيع المعتمدة.

وجرت عملية النقل وفق معايير دقيقة للحفاظ على سلامة الشحنة، حيث سلمتها «إكسبولانكا فريت» إلى «الاتحاد للشحن» في مومباي التي نقلتها بدورها عبر مركزها في مطار أبوظبي الدولي إلى القاهرة مع الحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة بين 2 و8 درجة مئوية.

وقال بدر آل علي، مدير تجاري أول لشؤون دولة الإمارات والشرق الأوسط وتأجير طائرات الشحن في الاتحاد للشحن: «تؤكد هذه الشحنة قدرة الاتحاد للشحن على نقل البضائع الحساسة لدرجات الحرارة على امتداد شبكة الوجهات، وتعزز مكانة الناقلة كشركة معتمدة من مركز تميز المدققين المستقلين لخدمات نقل الأدوية، التابع لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA CEIV).

ويساهم تعاون الاتحاد للطيران مع شركاء مثل إكسبولانكا فريت في إثراء خبرة الفريق وتعزيز شبكة الاتحاد الواسعة لتوفير خدمات لوجستية في المناطق الأكثر حاجة لها».

بدوره، قال سينثيلناثان شانموجام، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إكسبولانكا فريت»: «تقوم مرونة سلسلة التوريد على تبني الصيغة المناسبة من الشركاء والمنتجات والحلول فضلاً عن التوافق الكبير بين القيم المشتركة والإمكانات المتكاملة، وهو ما ينطبق على شراكتنا مع الاتحاد للشحن والتي تساعدنا على الوفاء بالتزاماتنا وتفعيل جهودنا نحو عالم آمن للجميع».