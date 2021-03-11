الاقتصاد

دراسة تؤكد فاعلية لقاح فايزر بنسبة 97%

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - أ ف ب
أظهر لقاح فايزر/بايونتيك، فاعلية بنسبة 97% ضد حالات «كوفيد- 19» التي تظهر عليها أعراض، والأشكال الأقوى من المرض، بحسب دراسة أجريت مؤخراً ونشرت الخميس، ما يحسن المعطيات المعروفة أساساً حول هذا اللقاح.
وجاء في بيان لمختبرات فايزر/بايونتيك، أن النتائج التي استخلصت من بيانات تتعلق بأشخاص تلقوا اللقاح «تشكل الأدلة الملموسة الأوفى حتى الآن التي تظهر فاعلية لقاح ضد «كوفيد- 19»». 
وأضافت الدراسة أن اللقاح فعال أيضاً بنسبة «94% في الحالات التي لا تظهر عليها أعراض المرض».

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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