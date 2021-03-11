شكرا لقرائتكم خبر عن «اللجنة الأمريكية» متفائلة بإمكانية تطعيم الرياضيين قبل أولمبياد طوكيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو - رويترز

قال مسؤولو اللجنة الأولمبية الأمريكية ولجنة ذوي الاحتياجات الخاصة، إن الرياضيين المشاركين في الأولمبياد سيحصلون على تطعيم فيروس كورونا في وقت مبكر عن المتوقع وقبل فترة من أولمبياد طوكيو.

وأبلغت سارة هيرشلاند الرئيسة التنفيذية للجنة الأولمبية الأمريكية الصحفيين بعد اجتماع الإدارة: «نحن متفائلون أكثر من أي وقت مضى بسهولة تطعيم الفريق الأمريكي قبل الأولمبياد، وبالنسبة لبعضهم ربما قبل الاختبارات الأخيرة. إنها أنباء رائعة، ونشعر بإيجابية تجاه تطور وضع التطعيم في الولايات المتحدة».

ووفقاً للمركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، تم توزيع نحو 128 مليون جرعة من التطعيم، مع إعطاء 96 مليون جرعة في الولايات المتحدة بحلول صباح الثلاثاء.

وأشارت هيرشلاند إلى أن الرياضيين ربما يحصلون على التطعيم في بداية مايو/أيار من خلال مجتمعاتهم المحلية، وهو أفضل مسار لوجستي للتلقيح.

ولن تجبر اللجنة الأمريكية الرياضيين على التطعيم للمشاركة في الألعاب، لكنها واثقة من أنهم سيفضلون التطعيم.

وقالت هيرشلاند: «أنا واثقة من وجود رياضيين في الفريق الأمريكي لن يوافقوا على أخذ التطعيم، وعلينا احترام هذا الحق. بغض النظر عن ذلك، أعتقد أن الأغلبية ستوافق على التطعيم».

وتنطلق أولمبياد طوكيو، التي تأجلت من العام الماضي بسبب الجائحة، في 23 يوليو/تموز.