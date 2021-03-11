شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير تطبيق للهاتف يسمح للمسافرين بإدخال شهادة التطعيم أو PCR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ألكسندر دي جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذى للاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) ، إن المتغيرات الجديدة لـCOVID-19 التي تسببت في فرض ضوابط على الحدود والحجر الصحي أثرت بشكل سيئ على السفر الجوي.

وكشف "دى جونياك"، فى بيان صحفى، عن قيام اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) بتطوير تطبيقًا للهاتف، يمكن المسافرين من استيفاء متطلبات الطيران، عندما تزيل الحكومات القيود، موضحا أن الرغبة في الطيران موجودة ولكن مما لا شك فيه أن قيود السفر مثل إغلاق الحدود أو الحجر الصحي تشكل رادعًا رئيسيًا للسفر.

وتابع مدير اتحاد النقل الجوى الدولى قائلا: إن تطبيق IATA للهاتف الذكي سيسمح للركاب بإدخال شهادة طبية للتطعيم أو الاختبار، ثم يتم نقل البيانات إلى شركة الطيران أو وجهة السفر ذات الصلة.

وتوقع اتحاد النقل الجوي الدولي: "أن يبدأ الانتعاش بحلول منتصف عام 2021، وفي الوقت نفسه علينا البقاء على قيد الحياة، وسنظل بحاجة إلى دعم حكومي".

وكشف تقرير سابق لاتحاد النقل الجوى الدولى، أن النصف الأول من عام 2021 سيكون أسوأ مما كان متوقعًا في وقت سابق، وذلك لأن الحكومات شددت قيود السفر استجابة لمتغيرات فيروس كورونا COVID-19 الجديدة، والحجوزات الآجلة لفصل الصيف "يوليو – أغسطس" وهي حاليًا أقل بنسبة 78% من المستويات في فبراير 2019 بالمقارنة مع عام 2020 بسبب تأثيرات كورونا.