شكرا لقرائتكم خبر عن "تهامة" تستحوذ على حصص بقيمة 7.25 مليون ريال في "الإنتاج المتكامل للإنتاج الإعلامي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق عن الإنتهاء من الإجراءات الرسمية للإستحواذ على حصص إضافية تمثل نسبة 35% من رأس مال شركتها التابعة "الإنتاج المتكامل للإنتاج الإعلامى المرئي والمسموع".

وأفادت تهامة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن قيمة الصفقة تبلغ 7.25 مليون ريال سعودي، علماً بأنه سيتم تمويل متحصلات زيادة رأس المال.

ويُذكر أن شركة الإنتاج المتكامل هي شركة ذات مسؤولية محدودة تابعة لشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق وتعمل فى مجال الإنتاج الإعلامى المرئي والمسموع وقد حازت الشركة على العديد من الجوائز العالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن تهامة تحولت لتكبد الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2020، مُحققة صافي خسارة بلغ 9.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 0.04 مليون ريال في العام الماضي.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض مجمل ربح قطاع الإعلان بما يقارب 1.1 مليون ريال حيث تأثرت إيرادات الشركة سلبياً نتيجة استمرار أثر فيروس كورونا المستجد وإلانخفاض الكبير فى حجم الإنفاق الإعلاني بالقطاع.