شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "أسمنت المدينة" تُوافق على تأسيس شركة تابعة برأسمال 500 ألف ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أسمنت المدينة عن موافقة مجلس الإدارة على تأسيس شركة تابعة ذات مسؤولية محدودة- مقرها مدينة الرياض- مملوكة بنسبة 100% برأس مال 500 ألف ريال.

وأفادت أسمنت المدينة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن الشركة التابعة ستكون مختصة في تقديم حلول وخدمات بيئية لمعالجة وإعادة تدوير المخلفات، وذلك بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

وبحسب البيان، يأتي هذا التوجه متماشياً مع استراتيجية الشركة، على أن يتم الإعلان عن أي تطورات في هذا الشأن في حينه.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 222.04 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 190 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

وارتفعت المبيعات إلى 572.3 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 531.4 مليون ريال خلال العام 2019.

وفي المُقابل، انخفض مصروف الزكاة للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، وانخفضت المصاريف الإدارية والعمومية للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.