شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "الرياض للتعمير" تُوصي بتوزيع 60 هللة للسهم عن النصف الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني العام المالي 2020، بقيمة 115.555 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد الأسهم 177.777 مليون سهم، بواقع 65 هللة لكل سهم، وبقيمة توزيع تبلغ 6.5% من قيمة السهم الاسمية.

وبحسب البيان، تُستحق الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة القادمة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسيتم الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية لاحقاً.

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح عن النصف الأول بواقع 50 هللة لكل سهم، وبذلك يكون مجموع ما تم توزيعه عن عام 2020 نحو 1.15 ريال لكل سهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 227.9 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 142.9 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى تحسن نتائج أعمال الشركة الزميلة وذلك على الرغم من تأثر إثنين من مراكزها التشغيلية وهما مركز النقل العام ومزاد التعمير الدولي للسيارات بسبب القرارات الصادرة من الجهات المختصة ضمن الأجراءات الأحترازية للحد من أنتشار فيروس كورونا المستجد.