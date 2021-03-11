شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "الأسماك" ترتفع 67% في 2020 لزيادة المصروفات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال الشركة السعودية للأسماك، المُعلنة اليوم الخميس، ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 36.9% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 45.2 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 33 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة خسائراً تشغيلية بلغت 36.9 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 32.2 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال العام 2020 إلى ارتفاع بعض بنود المصاريف، كارتفاع المصاريف الخاصة بزيادة رأس المال (مصاريف الطرح) بمبلغ 4.2 مليون ريال، وارتفاع مصاريف المزارع نتيجة البدء بتشغيل قطاع الإستزراع المائي في الحريضة والذي كان متوقفاً خلال الأعوام السابقة، بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف اسطول الصيد والمتعلقة بإعادة تشغيل القطاع بعد توقفه حتى نهاية 2019.

وفي المُقابل، ارتفعت المبيعات إلى 40.8 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 25.3 مليون ريال خلال العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 30.3 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 29.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.