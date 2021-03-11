شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإيرادات يهبط بأرباح "سبكيم" 41% في 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، المُعلنة اليوم الخميس، تراجعاً في الأرباح بنسبة 41.3% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 175.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 299.5 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 359.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 906.3 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى انخفاض إيرادات المبيعات نتيجة لانخفاض أسعار معظم منتجات الشركة ، وانخفاض الإنتاج في مصنع البولي بروبلين بسبب الإغلاق الغير مخطط له والصيانة الدورية كما أعلن عنه في السابق.

وتراجعت المبيعات إلى 5.3 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 5.4 مليار ريال خلال العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 141.8 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 436.6 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.