شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يهبط لأدنى مستوى فى أسبوع بفعل تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس لأدنى مستوى فى أسبوع مقابل سلة من العملات العالمية ،ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، بفعل تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية ، وتحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.3 % إلى مستوى 91.52 نقطة الأدنى فى أسبوع ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 91.78 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.88 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا قرابة 0.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 92.50 نقطة.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس قرابة 3% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مبتعدا عن أعلى مستوى فى 13 شهرا عند 1.622% المسجل أواخر الأسبوع الماضي.

الانخفاض الحالي فى عوائد السندات الأمريكية ، يأتي بعدما أظهرت بيانات نمو أسعار المستهلكين الأساسية فى الولايات المتحدة بشكل طفيف وبأقل من التوقعات خلال شباط/فبراير.

وافق مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء رسميا على أحد أكبر إجراءات التحفيز الاقتصادي فى تاريخ الولايات المتحدة ،وهو مشروع قانون شامل للإغاثة من فيروس كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار ،من المنتظر أن يوقع عليه الرئيس "جو بايدن" خلال عطلة نهاية الأسبوع ،حتى يصبح قابل للتنفيذ بشكل فوري.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" يوم الاثنين إن حزمة مساعدات فيروس كورونا التي اقتراحها الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار ،ستوفر موارد كافية لتحقيق انتعاش اقتصادي قوي للغاية.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة ، والتي توضح مدي تحسن سوق العمل الأمريكي ، بعد توسيع عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا فى معظم أنحاء البلاد.

تصدر بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش ،طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 0.730 مليون فى الأسبوع المنتهي 5 آذار/مارس من 0.745 مليون الأسبوع الأسبق.