شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوى فى 13 شهرا قبيل قرارات السياسة النقدية فى منطقة اليورو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتوسع مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى 13 شهرا ، بفضل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، بعد تراجع عوائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة ، يأتي هذا قبيل صدور قرارات السياسة النقدية فى منطقة اليورو فى ختام الاجتماع الدوري للبنك المركزي الأوروبي.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.3% حتى الساعة 11:11 بتوقيت جرينتش ،مسجلا مستوي 423.8 نقطة الأعلى منذ شباط/فبراير 2020 ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.4% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بفضل انحسار المخاوف حيال سوق السندات الأمريكي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليوسع مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ،مسجلا أعلى مستوى فى 13 شهرا ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع التكنولوجيا ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.5% ، مع انتعاش قوي لمعظم أسهم شركات التكنولوجيا العالمية ،مع انحسار ضغط ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.6% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم قرابة 3% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مبتعدا عن أعلى مستوى فى 13 شهرا عند 1.622% المسجل أواخر الأسبوع الماضي.

الانخفاض الحالي فى عوائد السندات الأمريكية ، يأتي بعدما أظهرت بيانات نمو أسعار المستهلكين الأساسية فى الولايات المتحدة بشكل طفيف وبأقل من التوقعات خلال شباط/فبراير.

وافق مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء رسميا على أحد أكبر إجراءات التحفيز الاقتصادي فى تاريخ الولايات المتحدة ،وهو مشروع قانون شامل للإغاثة من فيروس كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار ،من المنتظر أن يوقع عليه الرئيس "جو بايدن" خلال عطلة نهاية الأسبوع ،حتى يصبح قابل للتنفيذ بشكل فوري.

يختتم البنك المركزي الأوروبي فى وقت لاحق اليوم ،اجتماعه الدوري لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لاقتصاد منطقة اليورو ، خاصة بعد التطورات الأخيرة لجائحة كورونا وتخفيف القيود فى بعض الدول بعد انطلاق حملات التطعيم ضد العدوى الفيروسية.

قرار الفائدة الأوروبية وبيان السياسة النقدية يصدر بحلول الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش ، وتتحدث كريستين لاغارد رئيسة المركزي الأوروبي بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.

وخلال اجتماع البنك فى 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، وسع البنك البرنامج الطارئ لشراء السندات والمعروف اختصارا بـ"PEPP" بمقدار 500 مليار يورو إلى إجمالي 1.850 تريليون يورو شهريا.

وقالت كريستين لاغارد خلال الاجتماع السابق فى 21 كانون الثاني/يناير الماضي ، إن وباء كورونا "لا يزال يشكل مخاطر جسيمة" على اقتصاد منطقة اليورو.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.2% ،فى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.25% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 0.1% ، وفى لندن تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.2% على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا.