شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى أسبوع بفضل تراجع السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوع ، بفضل انخفاض مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، بعد تراجع عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.8% إلى 1,739.86$ الأعلى فى أسبوع ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,726.47$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,723.24$.

أنهي المعدن الأصفر"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.6% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى تسعة أشهر عند 1,676.77$ للأونصة ،وبدعم تراجع الدولار الأمريكي.

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.3% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى نحو أسبوع عند 91.52 نقطة ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا التراجع فى مستويات الدولار الأمريكي ،فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، إقبالا على شراء الأصول ذات المخاطر المرتفعة أو الأصول غير المدرة للعائد ، بفضل تراجع عوائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم قرابة 3% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مبتعدا عن أعلى مستوى فى 13 شهرا عند 1.622% المسجل أواخر الأسبوع الماضي.

الانخفاض الحالي فى عوائد السندات الأمريكية ، يأتي بعدما أظهرت بيانات نمو أسعار المستهلكين الأساسية فى الولايات المتحدة بشكل طفيف وبأقل من التوقعات خلال شباط/فبراير.

وافق مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء رسميا على أحد أكبر إجراءات التحفيز الاقتصادي فى تاريخ الولايات المتحدة ،وهو مشروع قانون شامل للإغاثة من فيروس كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار ،من المنتظر أن يوقع عليه الرئيس "جو بايدن" خلال عطلة نهاية الأسبوع ،حتى يصبح قابل للتنفيذ بشكل فوري.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 1.75 طن متري، فى سادس انخفاض يومي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 1,060.23 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوي منذ 28 نيسان/أبريل 2020.