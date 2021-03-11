شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع لليوم الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل صعودها لليوم الثاني على التوالي ، بفضل آمال تعافي الطلب على الوقود فى الولايات المتحدة ، بعد إقرار أكبر تحفيز اقتصادي فى تاريخ أكبر مستهلك للنفط فى العالم ،وطغي ذلك على تأثير بيانات رسمية أظهرت ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وتسارع إنتاج النفط الأمريكي.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.2% إلى مستوي 65.60$ ، من مستوى الافتتاح عند 64.84$، وسجل أدنى مستوي عند 64.57$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.3% إلى مستوي 69.02$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 68.15$ ، وسجل أدنى مستوي عند 68.02$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأسعار الأمس ارتفاعا بنسبة 1.4% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.5% ،فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفضل تحسن المعنويات فى الأسواق بعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وافق مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء رسميا على أحد أكبر إجراءات التحفيز الاقتصادي فى تاريخ الولايات المتحدة ،وهو مشروع قانون شامل للإغاثة من فيروس كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار ،من المنتظر أن يوقع عليه الرئيس "جو بايدن" خلال عطلة نهاية الأسبوع ،حتى يصبح قابل للتنفيذ بشكل فوري.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" يوم الاثنين إن حزمة مساعدات فيروس كورونا التي اقتراحها الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار ،ستوفر موارد كافية لتحقيق انتعاش اقتصادي قوي للغاية.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 13.8 مليون برميل ،خلال الأسبوع المنتهي فى 5 آذار/مارس ، فى ثالث زيادة أسبوعية على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 3.0 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 498.5 مليون برميل ،والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 18 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد ارتفع الأسبوع الماضي بحوالي 900 ألف برميل يوميا ، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ، ليرتفع إجمالي الإنتاج إلى 10.9 مليون برميل يوميا ،بعد تحسن حالة الطقس فى تكساس وانطلاق عمليات تشغيل منصات الإنتاج بعد فترة قصيرة من التوقف.